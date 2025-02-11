Окружение Тиммы раскрыло подробности о недвижимости, перешедшей Седоковой

Алла Салихова и Маргарита Гаврилова, адвокаты семьи покончившего с собой латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, и отец спортсмена Райтис Тимма рассказали, какие суммы форвард тратил на свою бывшую жену Анну Седокову.

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« С у ч ё т о м т о г о , ч т о ч е л о в е к п о с л е с м е р т и о с т а л с я н и с ч е м , о н в л о ж и л т у д а в с ё . К о г д а н а ч а л а с ь п а н д е м и я , т о у в с е х а р т и с т о в б ы л ш т и л ь , к о н ц е р т о в н е б ы л о , а Т и м м а п р о д о л ж а л з а р а б а т ы в а т ь . Е г о к о н т р а к т б ы л о з н а ч и т е л ь н о в ы ш е $ 1 м л н в г о д . И э т и д е н ь г и о н а к к у м у л и р о в а л н е в с е б я , а в н е ё [ в А н н у С е д о к о в у ] . У Седоковой до брака была куплена одна квартира в ипотеку рядом с ЖК «Москва-Сити». Потом, живя уже с ним, она купила вторую квартиру. Она не имела подтверждённых доходов, очевидно, это были его вложения. Потом они уехали в Америку, она продала одну квартиру и купила другую в «Алых парусах». Там огромная квартира, 220 или 250 метров, её стоимость составляет 130-140 млн рублей. На часть этой недвижимости должны претендовать наследники», — сказали Салихова и Гаврилова в передаче «Звёзды сошлись» на НТВ.

Кроме того, Райтис Тимма, отец баскетболиста, в передаче «Звёзды сошлись» на НТВ поделился подробностями о продаже квартиры спортсмена в Латвии: «В Латвии квартиру они продали перед поездкой в Майами. Там же надо было на что-то жить. Мне говорили, что квартира стоила 50 миллионов. Если квартиры в Москве были, то будем на них претендовать. Хотим, чтобы к нам вернулось то, что нам положено».

Напомним, латвийского спортсмена не стало в ночь на 17 декабря мск 2024 года. Тимме было 32 года.