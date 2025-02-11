Фанат потребовал уволить генменеджера «Далласа» на матче НБА

Фанат «Даллас Маверикс» во время выступления в караоке в паузе матча команды с «Сакраменто Кингз» показал отношение к недавнему обмену разыгрывающего Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс». В момент, когда болельщик с микрофоном в руке был выведен на большой экран арены, он изобразил фразу: «Увольте Нико [Харрисона]». После этого режиссёр трансляции сразу перестал показывать мужчину.

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Позже фанат вместе ещё с одним мужчиной развернул плакаты с призывом уволить Харрисона, после чего охрана вывела обоих со стадиона.

© Скриншот

© Скриншот

© Скриншот

Матч «Далласа» и «Сакраменто» закончился со счётом 129:128 в пользу «Кингз».

Нико Харрисон – генеральный менеджер «Далласа», ответственный за обмен Дончича.