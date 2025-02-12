Евролига представила план по расширению участников турнира
Евролига провела двухдневную встречу с клубами-учредителями турнира, в рамках которой представила свой план по расширению участников соревнований. Об этом информирует Eurohoops.
Утверждается, что в данный момент рассматриваются два варианта расширения:
1) до 20 команд, при котором к Евролиге присоединятся два новых клуба, что подразумевается четыре лишних матча;
2) разделение 20 команд на две конференции по 10 клубов.
Сведения о командах, которые могли бы присоединиться к Евролиге, пока не приводятся. По данным источника, встреча завершилась без каких-либо важных решений.