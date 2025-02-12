Игроки НБА рассказали об угрозах со стороны проигравших на ставках

Игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассказали об угрозах в социальных сетях, которые получают со стороны людей, делающих ставки на матчи североамериканской лиги. Как правило, те, кто угрожают, используют анонимные страницы в соцсетях. Проблема стала актуальной после того, как в 2018 году Верховный суд США отменил Федеральный закон о запрете на ставок на спорт.

© Чемпионат.com

« Я н и к о г д а н е с ч и т а л , ч т о п о л у ч а ю н а с т о я щ у ю у г р о з у , н о б ы л и н е к о т о р ы е д е й с т в и т е л ь н о н е у в а ж и т е л ь н ы е в ы с к а з ы в а н и я . У м н о г и х л ю д е й н е т ф о т о г р а ф и й в п р о ф и л е . Т е п е р ь м н е э т о к а ж е т с я н е с к о л ь к о к о м и ч н ы м , н о п е р в о е в р е м я я п о д у м а л : « Ч т о з а ч ё р т ? ” » , — п р и в о д и т с л о в а р а з ы г р ы в а ю щ е г о « Н ь ю - Й о р к Н и к с » Д ж е й л е н а Б р а н с о н а T h e A t h l e t i c .

« Ч у в с т в о в и н ы п е р е д т е м и , к т о п р о и г р а л н а с т а в к а х ? Н е т , в о в с е н е т . Э т о и х р е ш е н и е . О н и р е ш и л и в л о ж и т ь д е н ь г и и с д е л а т ь с т а в к у н а н а ш и и г р ы . Э т о м о ж е т п о к а з а т ь с я з а б а в н ы м , п о к а н е н а с т у п а е т г р а н ь , з а к о т о р у ю о н и п е р е х о д я т . Т о г д а э т о у ж е н е с м е ш н о . Я с т а л к и в а л с я с о м н о ж е с т в о м б е з у м н ы х в е щ е й , в т о м ч и с л е с к о м м е н т а р и я м и в а д р е с м о е й ж е н ы и м о е г о с ы н а » , — с к а з а л т я ж ё л ы й ф о р в а р д « Д е т р о й т П и с т н с » Айзея Стюарт.

Разыгрывающий «Никс» Тайлер Колек признался, что получал сообщения с призывом совершить суицид, а некоторые сообщения были «даже хуже».