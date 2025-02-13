34-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Севенти Сиксерс», Пол Джордж продемонстрировал худшую эффективность за последние 13 лет своей карьеры в проигранном матче с «Бруклин Нетс» (96:100).

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Джордж набрал по ходу встречи всего два очка, реализовав одну из двух попыток со средней дистанции. Джордж также исполнил пять трёхочковых бросков, каждый из которых пришёлся мимо цели. На счету Пола также шесть подборов, четыре передачи, три блок-шота, два перехвата и три потери.

Последний раз Джордж набирал два очка за матч в сезоне-2011/2012, выступая за «Индиану Пэйсерс», в игре с «Кливленд Кавальерс».

Для «Филадельфии» это было второе поражение за сутки. В ночь на 12 февраля «Сиксерс» уступили «Торонто Рэпторс» после ошибки Джоэла Эмбиида в концовке матча, после чего звёздный форвард был освистан фанатами команды.