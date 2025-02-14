Юрист категорично ответила, могли ли Яниса Тимму убить

Юрист и общественный деятель Екатерина Гордон заявила, что оснований расценивать смерть латвийского баскетболиста Яниса Тиммы как убийство нет. Первоначальной версией ухода Яниса из жизни считается суицид.

« П о л а г а ю , ч т о г о в о р и т ь о т о м , ч т о е г о у б и л и , н и о д н о г о о с н о в а н и я н е т . Е г о у б и л а , ф и г у р а л ь н о в ы р а ж а я с ь , п р а в д а , н о э т о н е у г о л о в н а я с т а т ь я . В л ю б о м с л у ч а е д о л ж н ы б ы т ь р е з у л ь т а т ы э к с п е р т и з , в ч а с т н о с т и е г о т е л е ф о н а . Д о л ж н а б ы т ь о п р о ш е н а р о д н я . Э т и м с е й ч а с с л е д о в а т е л и и д о л ж н ы з а н я т ь с я » , — н а п и с а л а Гордон на своей странице в социальных сетях.

Тимма скончался в прошлом году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года.