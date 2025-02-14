Юрист Екатерина Гордон категорично ответила, могли ли Яниса Тимму убить

Юрист и общественный деятель Екатерина Гордон заявила, что оснований расценивать смерть латвийского баскетболиста Яниса Тиммы как убийство нет. Первоначальной версией ухода Яниса из жизни считается суицид.

Юрист категорично ответила, могли ли Яниса Тимму убить
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«Полагаю, что говорить о том, что его убили, ни одного основания нет. Его убила, фигурально выражаясь, правда, но это не уголовная статья. В любом случае должны быть результаты экспертиз, в частности его телефона. Должна быть опрошена родня. Этим сейчас следователи и должны заняться», написала Гордон на своей странице в социальных сетях.

Тимма скончался в прошлом году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года.

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