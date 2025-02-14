Гомельский объяснил причину поражения УНИКСа в матче ЕЛ с «Зенитом»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Зенит» принимал казанский УНИКС. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась победой хозяев паркета со счётом 92:83 (21:16, 12:27, 35:21, 24:19).

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