Российская баскетболистка подписала контракт с «Лос‑Анджелес Спаркс»

Российская баскетболистка Мария Клюндикова (в девичестве Вадеева) заключила контракт с «Лос‑Анджелес Спаркс», сообщается на сайте клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

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Детали соглашения с 26‑летней центровой не уточняются. «Спаркс» выбрали россиянку на драфте 2018 года под 11‑м номером. Ранее Клюндикова играла за команду в 2018–2019 годах.

— О ч е н ь р а д а в е р н у т ь с я в Л о с ‑ А н д ж е л е с . З д е с ь в с е и з м е н и л о с ь , п о я в и л а с ь н о в а я и з а х в а т ы в а ю щ а я э н е р г и я . Д л я м е н я э т о т о ж е н о в ы й в ы з о в , и д у м а ю , ч т о в м е с т е м ы д о б ь е м с я у с п е х а , — с к а з а л а К л ю н д и к о в а . — К л ю н д и к о в а — о ч е н ь о п ы т н ы й и р а з н о с т о р о н н и й и г р о к . М а ш у о т л и ч а е т с т р е м л е н и е к с о п е р н и ч е с т в у и н е у с т а н н о е ж е л а н и е с о в е р ш е н с т в о в а т ь с я , — з а я в и л а г е н е р а л ь н ы й м е н е д ж е р « С п а р к с » Р е й г а н П е б л и .

Клюндикова в России играла за «Спарту энд К», курское «Динамо» и екатеринбургский УГМК.