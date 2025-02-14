Российская баскетболистка подписала контракт с «Лос‑Анджелес Спаркс»

Российская баскетболистка Мария Клюндикова (в девичестве Вадеева) заключила контракт с «Лос‑Анджелес Спаркс», сообщается на сайте клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).
Детали соглашения с 26‑летней центровой не уточняются. «Спаркс» выбрали россиянку на драфте 2018 года под 11‑м номером. Ранее Клюндикова играла за команду в 2018–2019 годах.
— Очень рада вернуться в Лос‑Анджелес. Здесь все изменилось, появилась новая и захватывающая энергия. Для меня это тоже новый вызов, и думаю, что вместе мы добьемся успеха, — сказала Клюндикова. — Клюндикова — очень опытный и разносторонний игрок. Машу отличает стремление к соперничеству и неустанное желание совершенствоваться, — заявила генеральный менеджер «Спаркс» Рейган Пебли.
Клюндикова в России играла за «Спарту энд К», курское «Динамо» и екатеринбургский УГМК.