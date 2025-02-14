Российская баскетболистка подписала контракт с «Лос‑Анджелес Спаркс» из женской НБА

Российская баскетболистка Мария Клюндикова (в девичестве Вадеева) заключила контракт с «Лос‑Анджелес Спаркс», сообщается на сайте клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

Российская баскетболистка подписала контракт с «Лос‑Анджелес Спаркс»
© Официальный сайт РФБ

Детали соглашения с 26‑летней центровой не уточняются. «Спаркс» выбрали россиянку на драфте 2018 года под 11‑м номером. Ранее Клюндикова играла за команду в 2018–2019 годах.

Очень рада вернуться в ЛосАнджелес. Здесь все изменилось, появилась новая и захватывающая энергия. Для меня это тоже новый вызов, и думаю, что вместе мы добьемся успеха, сказала Клюндикова. Клюндикова очень опытный и разносторонний игрок. Машу отличает стремление к соперничеству и неустанное желание совершенствоваться, заявила генеральный менеджер «Спаркс» Рейган Пебли.

Клюндикова в России играла за «Спарту энд К», курское «Динамо» и екатеринбургский УГМК.

Баскетбол
Динамо
УГМК-Холдинг