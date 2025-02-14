Гомельский оценил переход украинца Леня в «Лейкерс»

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о решении клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» заключить контракт с 31-летним украинским центровом Алексеем Ленем.

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