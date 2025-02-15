Алексей Швед поддержал переход Луки Дончича в «Лейкерс»

Разыгрывающий «Зенита» Алексей Швед высказался по поводу перехода словенского разыгрывающего Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

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« Н е с к а з а л б ы , ч т о п р и с т а л ь н о с л е ж у з а э т о й и с т о р и е й . С к а ж у л и ш ь , ч т о Лука – крутой игрок. Не знаю, что произошло у него с руководством «Далласа», но в Лос-Анджелесе у него всё будет отлично. Болельщики его любят, отличный город для жизни. Думаю, для него только плюс, что он перешёл в «Лейкерс», а не остался в «Маверикс». Джеймс говорил, что хотел побороться за титул бок о бок с Дончичем. Так что Леброн может и задержаться. Потенциально у них может получиться отличная связка. Лука хорошо видит площадку. Посмотрим», – приводит слова Шведа телеграм-канал «Свободный агент».

Напомним, в начале февраля «Лос-Анджелес» и «Даллас Маверикс» совершили громкий обмен, по итогам которого в «Даллас» перешёл бигмен Энтони Дэвис, в обратном направлении отправился словенский баскетболист.