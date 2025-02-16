Украинского баскетболиста сняли с поезда и отправили в военкомат

Украинского баскетболиста Владимира Конева, играющего за сборную и клуб «Днепр», сняли с поезда во время поездки в Латвию на отборочные матчи чемпионата Европы и доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК) в Луцке. Об этом рассказал президент клуба Валерий Кондратьев.

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« П о н е и з в е с т н ы м п р и ч и н а м Конева сняли с поезда и доставили в ТЦК в Луцке для выяснения обстоятельств», — написал Кондратьев на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской).

Он добавил, что инцидент произошел, несмотря на то что игроки имели бронь от Министерства молодежи и спорта.

Президент клуба «Днепр» обратился к высокопоставленным чиновникам с просьбой вмешаться и помочь. Данная ситуация может быть связана с новым законом об усилении мобилизации на Украине, который обязывает военнообязанных обновить свои данные в военкомате и может повлечь за собой серьезные последствия для уклонистов.