Главный тренер сборной России по баскетболу Лукич мог возглавить «Уралмаш»

По информации «Матч ТВ», главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич мог возглавить «Уралмаш», но стороны не договорились о сотрудничестве.

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Екатеринбургский клуб предлагал специалисту приступить к работе во время сезона, но серб не был готов принять команду прямо в тот момент.

Президент клуба Виктор Ганиенко недоволен работой главного тренера команды Ростислава Вергуна, поэтому руководитель «Уралмаша» зимой лично был заинтересован в приглашении Лукича.

Лукич работает в России с 2006 года, 13 лет тренировал «Пари Нижний Новгород», став рекордсмен Единой лиги ВТБ по числу матчей во главе одной команды (268). Сборную России серб возглавил в 2021 году.

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