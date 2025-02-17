Евролига может обсудить возвращение российских баскетбольных клубов

Баскетбольная Евролига уже летом может обсудить возвращение команд из России к участию в турнире, их отстранение является исторической несправедливостью. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор совета тренеров Евролиги Горан Шашич.
"Думаю, есть надежда, что клубы из России скоро вернутся к участию в Евролиге. Их исключение - это историческая несправедливость, - сказал Шашич. - Я довольно сильно уверен, что это может произойти уже этим летом".
Российские команды отстранены от участия в Евролиге с 2022 года из-за событий на Украине. Ранее в Евролиге заявили ТАСС, что позиция по поводу участия клубов из России не изменилась, но в организации "постоянно мониторят ситуацию".