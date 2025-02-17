Евролига может обсудить возвращение российских баскетбольных клубов

Баскетбольная Евролига уже летом может обсудить возвращение команд из России к участию в турнире, их отстранение является исторической несправедливостью. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор совета тренеров Евролиги Горан Шашич.

" Д у м а ю , е с т ь н а д е ж д а , ч т о к л у б ы и з Р о с с и и с к о р о в е р н у т с я к у ч а с т и ю в Е в р о л и г е . И х и с к л ю ч е н и е - э т о и с т о р и ч е с к а я н е с п р а в е д л и в о с т ь , - с к а з а л Ш а ш и ч . - Я д о в о л ь н о с и л ь н о у в е р е н , ч т о э т о м о ж е т п р о и з о й т и у ж е э т и м л е т о м " .

Российские команды отстранены от участия в Евролиге с 2022 года из-за событий на Украине. Ранее в Евролиге заявили ТАСС, что позиция по поводу участия клубов из России не изменилась, но в организации "постоянно мониторят ситуацию".