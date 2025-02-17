«Все кончено». Эксперты и фанаты НБА раскритиковали Матч всех звезд 2025 года

Эксперты, обозреватели и болельщики НБА раскритиковали формат Матча всех звёзд лиги 2025 года.

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« Х у д ш и й М а т ч в с е х з в ё з д Н Б А в и с т о р и и » , — н а п и с а л а н а л и т и к Н а ц и о н а л ь н о й б а с к е т б о л ь н о й а с с о ц и а ц и и Кевин О'Коннор на своей странице в социальных сетях.

« М н е о ч е н ь ж а л ь , н о э т и р а з р у ш а ю щ и е и г р у т р ю к и , п р и д у м а н н ы е Кевином Хартом, просто… болезненны. Это выглядело неубедительно и несуразно», — добавил эксперт Скип Бэйлесс.

« Р а н ь ш е э т о б ы л о д и н и з л у ч ш и х у и к е н д о в в с п о р т и в н о м к а л е н д а р е . Р а н ь ш е я е г о о б о ж а л . П р и г л а ш а л д р у з е й . П е р е с м а т р и в а л и г р у е щ ё р а з . В с ё к о н ч е н о . М о л ю с ь , ч т о б ы в с л е д у ю щ е м г о д у в с ё б ы л о и с п р а в л е н о » , — н а п и с а л и з в е с т н ы й ж у р н а л и с т Ариэль Хельвани, освещающий смешанные единоборства.

«Адам Сильвер – настоящий гений. Это ж надо было ещё постараться, чтобы найти способ сделать Матч всех звёзд в буквальном смысле невозможным для просмотра. Потребовалась невероятная дальновидность и творческий подход. Браво», — написал в комментарией один из фанатов.