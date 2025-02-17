Уиттакер заключил контракт с клубом Единой лиги после ухода из «Уралмаша»

30-летний разыгрывающий Стэнли Уиттакер подписал контракт с «Пармой». Об этом информирует пресс-служба пермского клуба. Соглашение действует до конца сезона.

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« Д о б р о п о ж а л о в а т ь в П е р м ь , С т э н л и ! » — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и « П а р м ы » .

Последним клубом американца был «Уралмаш», в который он перешёл в декабре 2023 года. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Стэнли, выступая за клуб из Екатеринбурга, принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 12,9 очка, совершал 2,5 подбора и отдавал 3,7 передачи.

В настоящий момент «Парма» занимает восьмое место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе 13 побед и 19 поражений.