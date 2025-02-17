Друг Тиммы высказался о смерти баскетболиста

Блогер Марк Пугачёв вспомнил о смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который был его другом. Спортсмен скончался два месяца назад, в ночь на 17 декабря мск.

© Чемпионат.com

« С е г о д н я р о в н о д в а м е с я ц а , к а к н е т а н г е л а . В с е м в с ё в о з д а с т с я , в о т у в и д и т е » , — н а п и с а л П у г а ч ё в н а с в о е й с т р а н и ц е в с о ц и а л ь н ы х с е т я х .

За время карьеры в Единой лиги ВТБ Тимма, выступая в России, играл за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В 2024 году он присоединился к баскетбольному клубу Alikson, который участвует в турнире Media Basket.

Ранее юрист Екатерина Гордон категорично ответила, могли ли Яниса убить.