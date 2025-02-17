Друг Тиммы высказался о смерти баскетболиста

Друг Тиммы – о смерти Яниса: всем всё воздастся, вот увидите
Блогер Марк Пугачёв вспомнил о смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который был его другом. Спортсмен скончался два месяца назад, в ночь на 17 декабря мск.
«Сегодня ровно два месяца, как нет ангела. Всем всё воздастся, вот увидите», — написал Пугачёв на своей странице в социальных сетях.
За время карьеры в Единой лиги ВТБ Тимма, выступая в России, играл за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В 2024 году он присоединился к баскетбольному клубу Alikson, который участвует в турнире Media Basket.
Ранее юрист Екатерина Гордон категорично ответила, могли ли Яниса убить.