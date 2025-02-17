Экс-игрок НБА: если не хотите платить Луке Дончичу, продавайте команду

Бывший игрок НБА, ныне эксперт Джален Роуз поделился мнением о решении «Даллас Маверикс» обменять словенского разыгрывающего Луку Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

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« В п р о ш л о м г о д у о н в ы в е л и х в ф и н а л Н Б А . П я т ь р а з п о п а д а л в п е р в у ю с б о р н у ю в с е х з в ё з д . Я в и ж у э т о т а к , ч т о о н и п р о с т о н е з а х о т е л и п л а т и т ь Луке. Если вы не хотите платить Луке, просто продайте команду. Именно так я считаю», — сказал Роуз в эфире шоу на TNT.

После перехода в «Лейкерс» Дончич принял участие в двух матчах, в которых в среднем набирал 15 очков, совершал 4,5 подбора и отдавал четыре результативные передачи.