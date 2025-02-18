Кевин Дюрант ответил критикам Матча всех звезд НБА

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант прокомментировал критику формата Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Ранее недовольство выражали многие эксперты и болельщики.

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« Д у м а ю , в е с е л е е ж а л о в а т ь с я н а Н Б А , ч е м с м о т р е т ь е ё . Б е з у м и е . Т о г д а н у ж н о о т м е н и т ь М а т ч в с е х з в ё з д и п р о с т о д а т ь в с е м о т д о х н у т ь , р а з у ж м ы т а к н е с ч а с т н ы в э т о в р е м я » , — н а п и с а л Д ю р а н т н а с в о е й с т р а н и ц е в с о ц и а л ь н ы х с е т я х .

В этом сезоне НБА к настоящему моменту Дюрант принял участие в 41 матче, где в среднем набирал 27,3 очка, совершал шесть подборов и отдавал 4,2 передачи.