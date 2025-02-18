Леброн Джеймс высказался на тему завершения карьеры

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время Матча всех звёзд НБА высказался на тему завершения карьеры. Спортсмен пропустил уикенд из-за проблем со ступней и голеностопом.

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« О с т а ё т с я н е т а к м н о г о в р е м е н и . П о э т о м у п р о с т о п р и н и м а е ш ь э т о . С к о р о э т о з а к о н ч и т с я » , — п р и в о д и т с л о в а Леброна издание ESPN US.

В настоящий момент Леброну 40 лет. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс к настоящему моменту принял участие в 48 матчах, в которых в среднем набирал 24,3 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал девять результативных передач.