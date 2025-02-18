Федерация баскетбола Петербурга сделала заявление о матче с разницей в 267 очков

Федерация баскетбола Санкт-Петербурга дала новый комментарий по поводу скандального матча между командами «Купчинский Олимп» и Калининской СШОР, который состоялся в рамках первенстве Санкт-Петербурга среди девушек. Напомним, «Купчинский Олимп» одержал разгромную победу со счётом 277:10. Позже результат был аннулирован.

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