Найден главный неудачник в НБА

Мог сиять в «Лейкерс», но был обменян огромное количество раз за последние четыре года.

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Жизнь порой бывает несправедлива, так кажется некоторым людям. Правда, мы сами вершители своих судеб. Чемпион мира в составе сборной Германии Деннис Шрёдер поиграл в таких командах, как «Атланта», «Оклахома», «Лейкерс» «Бостон», но после одного судьбоносного решения у разыгрывающего карьера пошла под откос. Как обычно, всё дело в деньгах.

Уже состоялся Матч звёзд НБА, но также и совсем недавно наступил дедлайн на обмены. «Голден Стэйт», чтобы Джимми Батлер оказался в команде, пришлось пожертвовать Шрёдером, которого «Уорриорз» сами же выменяли по ходу сезона из «Бруклина». «Воины» сплавили Денниса в «Майами» в надежде получить звезду — в этом нет ничего зазорного. Правда, игрок не пригодился «Хит», отправившись прямиком в «Юту». Но вот незадача… и там он тоже оказался не нужен — его обменяли в «Детройт». В итоге Шрёдера стал частью трёх сделок за 24 часа перед дедлайном.

А ведь четыре года назад он отказался от $ 84 млн, которые ему предлагали «Лейкерс». По ходу сезона-2020/2021 Деннис показывал хорошую индивидуальную статистику и был основным разыгрывающим «озёрников». По ходу регулярки руководство клуба из Лос-Анджелеса предложило ему четырёхлетний контракт, но немец посчитал, что летом, выйдя на рынок свободных агентов, ему предложат куда больше. Как же он ошибался!

Шрёдер заявил, что хотел подписать контракт с «Лейкерс», однако агенты убедили его в том, что он может претендовать на гораздо бо́льшую сумму. На деле же никто не захотел давать игроку сумму, даже близкую к той, что предлагали в «Лос-Анджелесе». Он подписал контракт на сезон с «Бостоном» на $ 5,9 млн, а затем был обменян по ходу регулярки в «Хьюстон». Уже через год после того судьбоносного решения он снова оказался в «Лейкерс», но согласился на условия, максимально далёкие от тех, что предлагали раньше — контракт на сезон, за который Шрёдер получил $ 2,6 млн. Сколько же денег потерял довольно приличный игрок из-за одного неверного решения или из-за самолюбия?

Возможно, на него и правда давили агенты, но вроде бы это твои представители, которые должны быть на твоей стороне и отталкиваться прежде всего от интересов игрока. Ситуации бывают разные, тем не менее именно за Шрёдером было последнее слово. Ни одно агентство в мире не стало бы делать что-то против его воли, осознавая возможные последствия. Деннис подписал двухлетний контракт с «Торонто» на $ 26 млн, который, к слову, действует до сих пор. Несмотря на то что в последнее время он меняет команды как перчатки.

Недавно он назвал НБА современным рабством и сказал, что каждому игроку приходится мириться с обменами. Да, это для игроков лига представляет из себя площадку для достижения спортивных результатов, а для фунционеров, владельцев, спонсоров и других — это прежде всего бизнес. Связывая себя контрактом, ты соглашаешься на условия рынка и возможность быть обменянным в любой момент. Например, Дончич вообще ничего не знал об уходе из «Далласа», по крайней мере, об этом так говорили в СМИ, и сам разыгрывающий за неделю до знакового события в истории НБА купил дом в своём «родном» городе. Жизнь бывает жестока, но, когда тебе «Лейкерс» предлагают $ 84 млн, наверное, ты обязан соглашаться при любых раскладах.

В итоге Шрёдер за последние четыре сезона сменил семь команд, и это без учёта «Майами» и «Юты», за которые он не провёл ни одного матча. Невероятная история хорошего баскетболиста, одним решением, скорее всего, испортившего себе карьеру. Хотя кто знает, как было бы, подпиши он тот самый контракт с «Лейкерс». Может быть, увидев такое количество денег на банковском счету, Деннис и вовсе перестал бы трудиться на паркете, а может… Сейчас мы имеем лишь то, что Шрёдер, как он и сказал, является «рабом» НБА с миллионами в кармане.