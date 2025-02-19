Никола Йокич сделал категоричное заявление о баскетболистах из США

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич поделился мнением о возможном формате Матча всех звёзд НБА, при котором американские игроки будут противостоять спортсменам со всего мира. Как считает Никола, большинство самых талантливых игроков родом из США.

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«В США больше талантливых игроков, чем в остальном мире. В Европе и остальном мире тоже есть талантливые игроки, но большинство таких баскетболистов — из США», — приводит слова Йокича AP News.

В нынешнем сезоне НБА Йокич к настоящему моменту принял участие в 49 матчах, в которых в среднем набирал 29,8 очка, совершал 12,6 подбора и отдавал 10,2 передачи.