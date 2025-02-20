Дабл-даблы Леброна и Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения от «Шарлотт»

«Лос‑Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Шарлотт» в домашнем матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Встреча завершилась со счетом 100:97 (21:28, 16:20, 32:18, 31:31) в пользу «Хорнетс». Самым результативным игроком матча стал Майлс Бриджес из «Шарлотт», набравший 29 очков. Леброн Джеймс (26 очков и 11 передач) и Лука Дончич (14 очков и 11 подборов) из «Лейкерс» оформили дабл‑даблы.

«Шарлотт» одержал 14 побед в 53 матчах и занимает предпоследнее, 14‑е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Лейкерс» (32 победы в 53 играх) — пятые на Западе.