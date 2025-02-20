Жуткая трагедия самого известного отца НБА

Лавар Болл потерял ногу.

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Лавар Болл снова привлекает внимание, но на этот раз не своими громкими речами или дерзкими прогнозами. Как сообщает TMZ, 57-летний отец баскетболистов Лонзо, Лианджело и Ламело Боллов перенёс ампутацию стопы из-за серьёзных проблем со здоровьем. Детали остаются за кадром, но источники, близкие к семье, уверяют: Лавар не теряет оптимизма. Сам он и его сыновья пока хранят молчание, но, зная Болла-старшего, тишина вряд ли продлится долго.

Этот поворот в жизни Лавара Болла резко выбивается из привычного образа, который он годами выстраивал: харизматичного, самоуверенного до дерзости бизнесмена, продюсера и спортивного наставника. Ещё вчера его фигура раскалывала мнения пополам: для одних он был вдохновляющим отцом, выложившимся на все сто ради успеха своих сыновей, для других — хитрым игроком, который строил карьеру на их таланте и ловко держался в центре из-за провокаций.

Лавар Болл стал известным не только благодаря своим сыновьям, но и благодаря своему мастерству устраивать шоу вокруг их имён. В 2016 году он громко ворвался в медиапространство, заявив, что его старший сын Лонзо превосходит самого Стефена Карри. Следом он пообещал, что все трое его сыновей окажутся в «Лейкерс» и станут суперзвездами. Однако реальность оказалась скромнее: Лонзо в итоге отправился в «Нью-Орлеан», а позже — в «Чикаго», Ламело — в «Шарлотт», Лианджело же так и не дождался своего шанса в НБА.

Однако даже с сомнительными прогнозами Лавар мастерски превращал хайп вокруг семьи в деньги. Он запустил собственный бренд одежды и обуви Big Baller Brand, который позиционировал как вызов гигантам вроде Nike и adidas. Но реальность оказалась жёстче: завышенные цены, жалобы на качество и финансовые неприятности потопили компанию. В 2019 году даже Лонзо публично назвал проект провалом и отстранился от бизнеса отца, оставив Лавара разбираться с последствиями самостоятельно.

Болл-старший всегда знал, как устроить шоу, но скандалы шли с ним рука об руку. Его спорные заявления о баскетболе часто выходили за грань реальности, однако настоящая буря разгоралась вокруг его поведения в медиа. В 2019-м ESPN отстранил его от эфиров за двусмысленный комментарий в адрес ведущей Молли Керим. А двумя годами ранее он грубо осадил журналистку Fox Sports Кристин Лихи, предложив ей «не лезть за пределы своей зоны». Лавар, как всегда, умел оставаться верным провокационному стилю.

Пока Болла-старший продолжает завладевать вниманием, его сыновья идут каждый своей дорогой. Лонзо, чья карьера начиналась с огромных надежд, с 2022 года не может нормально играть из-за череды травм. Ламело стал лицом франшизы «Хорнетс», но его тоже преследуют проблемы со здоровьем, из-за которых он часто остаётся вне игры. А вот Лианджело, которому так и не удалось попасть в НБА, нашёл новое призвание — в музыке. В январе 2025 года он заключил контракт с Def Jam и Universal Music Group на сумму до $ 13 млн, запустив свой лейбл Born2Ball Music Group и переключив внимание с баскетбольных арен на музыкальные чарты.

Сегодня, когда шум вокруг Лавара Болла стих, а его влияние на карьеры сыновей сошло на нет, остаётся открытым вопрос: кем он войдёт в баскетбольную историю? С одной стороны, его вклад в путь Лонзо и Ламело трудно игнорировать. С другой — его методы часто вызывали больше насмешек, чем уважения, а собственные амбициозные проекты потерпели крах. Лавар мечтал стать великим архитектором баскетбольной династии, однако в итоге остался ярким, но мимолётным персонажем, громкий стиль которого не выдержал испытания временем.

Потеря ноги — удар серьёзный, но Лавар никогда не был из тех, кто легко сдаётся. Теперь вопрос в другом: найдёт ли он способ снова громко заявить о себе или окончательно уступит место под софитами своим сыновьям? Страшно представить, какие мысли приходят на ум человеку, когда тот сталкивается с такими проблемами.