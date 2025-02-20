Нападающий БК ЦСКА Курбанов высказался о возможном завершении карьеры

Форвард ЦСКА Никита Курбанов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о результатах команды.

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— ЦСКА ушел на перерыв лидером таблицы. Как оцените шансы сохранить своё место до конца регулярного чемпионата?

— Шансы всегда есть, все будет зависеть от нас. Я думаю, что в нашем случае, главное, зайти в плей-офф. Конечно, было бы приятно закончить основной этот розыгрыш до плей-офф на первом месте, но нам нужно все-таки больше сконцентрироваться на тех моментах, которые не получались до перерыва. Сейчас у нас есть достаточно времени, чтобы подтянуть это.

— Как оцените свои личные результаты?

— Не могу самого себя оценивать. Пусть, оценивают болельщики.

— Какой соперник для вас был сложнее: «Зенит» или УНИКС, может «Локо»?

— Каждая игра сложна по-своему. Не сказать, что УНИКС для нас какой-то подарок, и нам легче играть. Где-то ты справляешься, а где-то не справляешься. Результат показал, что в некоторых играх мы были недостаточно сильны, что одолеть «Локо» и «Зенит».

— Вы уже долго играете в баскетбол. Не устали еще? Не задумывались ли о завершении карьеры?

— Нет, не задумывался.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице, одержав 27 побед в 32 матчах. На второй строчке располагается «Зенит». У сине-бело-голубых 27 побед в 32 встречах. УНИКС замыкает тройку лидеров. Казанцы имеют такое же количество побед в 33 играх.

В нынешнем регулярном чемпионате 38-летний Курбанов провел 30 матчей, записывая на свой счет в среднем 4,4 очка, 3,8 подбора, 1,7 ассиста, 0,4 потери и 0,6 перехвата.