Спортивный врач назвал возможные причины развития тромбоза у Вембаньямы

Спортивный врач Никита Карлицкий дал комментарий относительно заболевания центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы. Ранее стало известно, что Виктор выбыл из строя из-за тромбоза вен правого плеча. Ожидается, что в нынешнем сезоне НБА Виктор на площадку уже не вернётся.

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