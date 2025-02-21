Леброн Джеймс вышел на третье место по сыгранным матчам в истории НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на третье место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по сыгранным матчам в рамках регулярных чемпионатов североамериканской лиги. Это случилось после встречи с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» (110:102). После этой игры в активе Джеймса стало 1542 игры в регулярке. Он обошёл Винса Картера, у которого 1541 матч в регулярных чемпионатах.

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Второе место по матчам в регулярках занимает Карим Абдул-Джаббар (1560), первое – Роберт Пэриш (1611).

В матче с «Портлендом» Джеймс набрал 40 очков, совершил восемь подборов и отдал четыре результативные передачи.