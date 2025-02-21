Следствие может возбудить уголовное дело по факту смерти Тиммы

После экспертизы следствие может возбудить уголовное дело по факту смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Это может случиться, в случае если эксперты придут к заключению, что спортсмена довели до суицида. Ранее сообщалось, что следствие проведёт дополнительную проверку по факту смерти Яниса.

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«Говорить точно, будет ли возбуждено уголовное дело или нет, можно будет после того, как будет исследован телефон. Если там были прямые указания, если был кто-то, кто знал, что он собирается совершить самоубийство, и подталкивал его к этому, то уголовное дело возможно и в России. Но должна быть экспертиза, и к заключению, что его довели до суицида, должны прийти и эксперты», – приводит слова юриста Екатерины Гордон «РИА Новости Спорт».

Тимма скончался 17 декабря прошлого года в Москве. Ему было 32 года.