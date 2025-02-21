Звезду НБА обокрали на $1 млн. Воры попались из-за глупости

Как чилийская банда устроила «гастроли» по домам американских спортсменов и прокололась на мелочах.

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Дома и особняки звёзд спорта всё чаще притягивают внимание организованных преступных группировок, словно мёд светящихся витрин. На этот раз мишенью стал звёздный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант. Пока баскетболист блистал в выездной игре с «Голден Стэйт», в его доме в Теннесси развернулась другая «игра» — воришки унесли элитные часы, драгоценности и дизайнерские сумки общей стоимостью свыше $ 1 млн. Преступление случилось в середине декабря 2024 года, и, похоже, грабители явно знали, что звезда в этот момент будет далеко.

Расследование вывело в свет дерзкую схему, жертвами которой стали сразу несколько звёзд спорта. В их числе – суперзвезда НФЛ Патрик Махоумс, его товарищ по команде Трэвис Келси, квотербек Джо Бэрроу и форвард «Милуоки» Бобби Портис, который недавно получил 25-матчевую дисквалификацию. По данным ФБР, за этими ограблениями стояла банда из семи выходцев из Чили, которые действовали как по учебнику: высматривали роскошные дома, дожидались, пока хозяева их покинут, и молниеносно сметали ценности.

Глупость и самоуверенность стали для подозреваемых роковыми. Они хранили снимки с украденным добром в облаке, словно коллекцию трофеев, а их невнимательность при передвижении между штатами лишь ускорила поимку. В январе, например, во время обычной проверки один из них ляпнул, что они едут во Флориду, хотя на самом деле злоумышленники двигались в противоположную сторону. В их машине копы обнаружили инструменты для взлома и вещи, которые, судя по всему, принадлежали Джо Бэрроу.

Имя Моранта в деле пока не мелькает напрямую, но детали говорят сами за себя. В судебных документах он проходит под кодовым обозначением «Профессиональный Атлет 6». Да и почерк грабителей в его доме подозрительно схож с предыдущими «выступлениями» — та же схема, те же методы, словно по шаблону.

Контракты на десятки миллионов долларов дают возможность жить на широкую ногу, но одновременно превращают спортсменов в лакомый кусок для охотников за чужим добром. Такие банды, как эта, орудуют по всей стране, а дорогие игрушки вроде элитных авто, дизайнерских аксессуаров и публичные геотеги в соцсетях делают их работу проще.

Для Моранта это очередная глава в его бурной и драматичной хронике последних лет. В 2023-м он уже успел попасть в эпицентр скандала, схлопотав 25-матчевую дисквалификацию за то, что размахивал оружием в ночном клубе. Тогда лига не стала миндальничать, чётко дав понять, что такое поведение недостойно статуса суперзвезды. И вот теперь, когда он только-только начал возвращаться на паркет и латать дыры на своей репутации, новое упоминание в криминальной хронике — пусть даже в качестве жертвы — снова привлекло к нему кучу нежелательного внимания.