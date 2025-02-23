«Лейкерс» переиграли «Денвер»

В ночь с 22 на 23 февраля мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости одержали победу со счётом 123:100.

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Самым результативным игроком матча стал оформивший дабл-дабл атакующий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, на счету которого дабл-дабл — 32 очка и 10 подборов, а также семь ассистов. Вторым по результативности стал 40-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс, набравший 25 очков, девять подборов и пять передач.

Лидер «Денвера» сербский центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл — в его активе 12 очков, 13 подборов и 10 результативных передач.