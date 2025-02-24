Владимир Гомельский назвал главных фаворитов этого сезона НБА

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о главных претендентах на чемпионство в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Специалист перечислил фаворитов от Восточной и Западной конференции североамериканской лиги.

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«На Востоке – «Кливленд Кавальрес» и «Бостон Селтикс», на Западе – «Оклахома-Сити Тандер», «Денвер Наггетс» и «Хьюстон Рокетс», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В настоящий момент «Кливленд» лидирует на Востоке, имея в активе 47 побед и 10 поражений. «Оклахома» является лидером Западной конференции. На счету команды 46 побед и 10 поражений.