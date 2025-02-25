Мэджик Джонсон назвал условие выхода «Лейкерс» в финал конференции НБА

Член Зала славы и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением о победе «озёрников» в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Денвер Наггетс» (123:100).

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