Дабл‑дабл Йокича помог «Денверу» победить «Индиану»

«Денвер» на выезде победил «Индиану» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Встреча завершилась со счетом 125:116 (36:28, 28:30, 36:25, 25:33). Самым результативным игроком матча стал Аарон Гордон из «Наггетс», набравший 25 очков. Центровой «Денвера» Никола Йокич» (18 очков и 19 передач) и Тайриз Халибертон из «Индианы» (19 очков и 15 передач) оформили дабл‑даблы.

«Денвер» одержал 38 побед в 58 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Индиана» (24 поражения в 56 играх) и идет на пятой строчке на Востоке.

Результаты других матчей:

«Вашингтон» — «Бруклин» — 107:99

«Детройт» — «Лос‑Анджелес Клипперс» — 106:97

«Филадельфия» — «Чикаго» — 110:142

«Атланта» — «Майами» — 98:86

«Оклахома‑Сити» — «Миннесота» — 128:131 (ОТ)

«Юта» — «Портленд» — 112:114

«Сакраменто» — «Шарлотт» — 130:88.