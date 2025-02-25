РФБ заинтересована в продолжении сотрудничества с тренером Лукичем

Российская федерация баскетбола (РФБ) заинтересована в продолжении сотрудничества с главным тренером мужской сборной России Зораном Лукичем. Об этом ТАСС заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

Ранее действующий главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич заявил, что хотел бы видеть Лукича своим преемником после чемпионата Европы 2025 года.

"Зоран - тренер нашей национальной команды, конечно, мы в нем очень заинтересованы", - сказал Кириленко.

Лукичу 53 года. Он работает со сборной России с 2021 года. Контракт сербского специалиста с РФБ рассчитан до 2028 года.