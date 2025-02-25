Кириленко отметил, что РФБ заинтересована в продолжении сотрудничества с тренером Лукичем

Российская федерация баскетбола (РФБ) заинтересована в продолжении сотрудничества с главным тренером мужской сборной России Зораном Лукичем. Об этом ТАСС заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

РФБ заинтересована в продолжении сотрудничества с тренером Лукичем
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Ранее действующий главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич заявил, что хотел бы видеть Лукича своим преемником после чемпионата Европы 2025 года.

"Зоран - тренер нашей национальной команды, конечно, мы в нем очень заинтересованы", - сказал Кириленко.

Лукичу 53 года. Он работает со сборной России с 2021 года. Контракт сербского специалиста с РФБ рассчитан до 2028 года.

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