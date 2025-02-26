Дончич высказался о первом матче с «Далласом» после обмена в «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился мнением о матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со своей бывшей командой «Даллас Маверикс». Встреча с «Далласом» стала для словенца первой с тех пор, как он стал игроком калифорнийского клуба.

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«Не знаю, как это объяснить. Думаю, в первой и во второй четверти я не понимал, что происходит. Всё было просто по-другому. Не могу объяснить. Я был очень взволнован, знаете, как это бывает. Сегодня я ничего не смог сделать. Просто рад, что мы одержали победу. Не могу дождаться, чтобы лечь спать», — сказал Дончич на канале Bleacher Report в YouTube.

В матче с «Маверикс» на счету Дончича 19 очков, 15 подборов и 12 результативных передач.