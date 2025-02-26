Баскетболист «Реала» призвал вернуть российские клубы на европейские турниры

Хорватский баскетболист мадридского «Реала» Марио Хезонья высказался об отстранении российских клубов от участия в европейских турнирах. Его слова приводит «Чемпионат».

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«Хватит с этим. Всех вернуть. Они поднимают уровень баскетбола, уровень спорта», — призвал Хезонья.

Он добавил, что баскетбол должен объединять.

В феврале 2022 года Евролига решила временно отстранить российские баскетбольные клубы от участия в турнире. После этого ЦСКА, УНИКС и «Зенит» были дисквалифицированы, а их результаты были аннулированы. Аналогичные санкции были введены в отношении российских сборных.

Хезонья играет за «Реал» с 2022 года. До этого он выступал в Единой лиге ВТБ за казанский УНИКС.