Самый результативный игрок БК «Пари НН» покинул клуб

Американский защитник Зак Наталл покинул «Пари Нижний Новгород», сообщает пресс‑служба баскетбольного клуба.

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В этом сезоне 25‑летний Наталл провел за клуб 29 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем набирал 17,2 очка, делал 3,3 подбора и 2,8 передачи. Американец — самый результативный игрок команды в текущем сезоне.

— Да, действительно Зак уезжает из Нижнего Новгорода. Он очень ярко играл до последних игр и некоторое время назад получил очень заманчивое предложение от китайского клуба. Воспитательные беседы не дали результата. Желание уехать у него было очень большое. В итоге сложных переговоров получилось согласовать условия, — заявил президент нижегородской команды Сергей Панов.

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