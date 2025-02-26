Леброн раскрыл свое послание Дончичу после обмена в «Лейкерс»

Леброн раскрыл своё послание Дончичу после обмена в «Лейкерс»
Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о новичке команды словенском разыгрывающем Луке Дончиче.
«Для того, чтобы в конечном итоге мы стали той командой, которой хотим быть, Лука должен двигать мяч. Он должен просто быть самим собой. Мы семь лет играли вместе с Лукой в НБА и просто хотим видеть его таким, какой он есть. Так что моё послание было таким: «Просто будь собой. Тебе не обязательно ограничивать свою игру. Нам нужно разобраться с этим вместе». Что бы ему ни понадобилось, я на связи», — приводит слова Леброна издание ESPN US.