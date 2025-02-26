Алекса Аврамович назвал лучшего игрока НБА последних пяти лет

Разыгрывающий ЦСКА Алекса Аврамович вспомнил о выступлении на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В полуфинале турнира сборная Сербии, которую представляет Алекса, встречалась с национальной командой США. Игра проходила в упорной борьбу вплоть до последних минут и завершилась победой американцев (95:91).

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