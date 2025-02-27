Лука Дончич назвал игрока НБА, у которого хотел бы перенять один из навыков

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич, отвечая на вопрос собеседника о баскетбольных навыках, вспомнил бывшего товарища по «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга.

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«Если бы была возможность перенять один из навыков у любого игрока НБА, кого бы я выбрал? Кайри Ирвинг. Его работу с мячом. Вообще, думаю, он один из лучших снайперов», — сказал Дончич на канале Overtime в YouTube.

Дончич стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате обмена калифорнийского клуба с «Далласом». В «Маверикс», по условиям сделки, отправился Энтони Дэвис.