Президент БК ЦСКА отреагировал на поддержку России на игре «Црвены Звезды»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин дал комментарий по повожу поддержки России болельщиками сербской «Црвены Звёзды» на матче регулярного чемпионата Евролиги с литовским «Жальгирисом». Напомним, перед игрой на арене включили песню «Россия» сербской певицы и актрисы Иваны Жигон, а фанаты белградского клуба исполнили песню «Катюша». Также на стадионе был большой российский флаг.

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