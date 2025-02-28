Российский баскетболист Голдин сделал дабл‑дабл в победном матче NCAA

Баскетбольный клуб «Мичиган Вулверинз» на выезде переиграл «Ратгерс Скарлет Найтс» в матче чемпионата Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

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Встреча завершилась со счетом 84:82 в пользу гостей, которые вырвали победу на последних секундах встречи. Российский центровой «Мичигана» Владислав Голдин набрал 22 очка и сделал 11 подборов, оформив дабл‑дабл. Кроме того, у Голдина две передачи и два блок‑шота, но также пять потерь.

«Мичиган» выиграл девять из десяти последних матчей, а в общей сложности у «Росомах» 22 победы и шесть поражений. Они занимают второе место в конференции Биг Тен.