Леброн Джеймс высказался о статусе лица НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о статусе лица НБА. Ранее атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс признавался, что не стремиться к тому, чтобы быть лицом лиги. При этом лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум недавно говорил, что считает себя подходящим кандидатом на эту роль.

Леброн Джеймс высказался о статусе лица НБА
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«А зачем вообще хотеть быть лицом лиги, когда те, которые освещают нашу игру, выливают столько грязи? Это большая ответственность. Что касается меня, то я всегда относился к этому серьёзно. С самого начала я понимал, что такое быть профессионалом и образцом для подражания», — сказал Леброн во время общения со СМИ.
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