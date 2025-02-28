Леброн Джеймс высказался о статусе лица НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о статусе лица НБА. Ранее атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс признавался, что не стремиться к тому, чтобы быть лицом лиги. При этом лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум недавно говорил, что считает себя подходящим кандидатом на эту роль.

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