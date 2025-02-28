В «Црвене Звезде» объяснили пророссийскую акцию на матче в Евролиге

Пресс-секретарь «Црвены Звезды» Игорь Вуйчин прокомментировал акцию поддержки России на матче регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (80:86). Перед игрой на арене «Црвены Звезды» включили песню «Россия» сербской певицы и актрисы Иваны Жигон, а фанаты белградского клуба исполнили «Катюшу». Также на стадионе можно было увидеть местных болельщиков с флагами Российской Федерации.

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