Леброн Джеймс стал четвертым игроком в истории НБА, одержавшим 1000 побед

Форвард «Лос‑Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал четвертым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), преодолевшим отметку в 1000 побед, сообщает пресс‑служба НБА.

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«Лейкерс» в воскресенье обыграли Лос‑Анджелес Клипперс» со счетом 108:102 в домашнем матче регулярного чемпионата, Джеймс набрал 17 очков, совершил пять подборов и отдал девять передач.

Для 40‑летнего баскетболиста эта победа стала 1000‑й за карьеру в НБА. По этому показателю Джеймс занимает четвертое место, уступая Кариму Абдул‑Джаббару (1074), Роберту Пэришу (1014) и Тиму Данкану (1001).

Джеймс — четырехкратный чемпион НБА, трехкратный олимпийский чемпион. Баскетболист дебютировал в лиге в 2003 году.