Так ли хорош Егор Демин? Заокеанские баскетбольные аналитики не уверены

В баскетбольном медиапространстве только и разговоров, что о Егоре Дёмине. 18-летний игрок Университета Бригама Янга приковывает внимание экспертов по обе стороны океана. Если в России ему в основном поют дифирамбы, то в США слышна критика игры уроженца Москвы.

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В ночь на 2 марта мск в штате Юта завершился баскетбольный матч Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). На паркете встретились команды университета Бригама Янга (BYU) и университета Западной Вирджинии. Хозяева площадки одержали уверенную победу со счётом 77:56.

В стартовой пятёрке BYU сыграл 18-летний российский баскетболист Егор Дёмин. Он записал на свой счёт 15 набранных очков (второй результат среди всех игроков матча), шесть подборов (второй результат среди всех игроков матча) и три результативные передачи (второй результат в команде). Неплохая статистика. Однако более щепетильный анализ игры даёт более объёмную картину.

На днях драфт-аналитики ESPN Джонатан Гивони и Джереми Ву представили мартовское обновление своего топ-100 игроков предстоящего драфта НБА. Стоит подчеркнуть, что его следует отличать от мок-драфта. Так как здесь опускается фактор конкретных нужд каждой из франшиз лиги. Сюда может входить и усиление той или иной позиции, усиление медийности проекта, следование многолетней философии. Эти и другие критерии будут учтены в итоговом порядке выбора игроков в июне. Гивони и Ву анализировали уровень баскетболистов на данный конкретный момент. Егор оказался на 10-м месте. По сравнению с аналогичным листом месячной давности он опустился на строчку ниже.

Гивони пишет, что Дёмин – игрок, оценка перспектив которого разбивает специалистов на два лагеря. Его сильные и слабые стороны чрезвычайно заметны, что только подчёркивают его выступления в конференции Big 12, напоминающие американские горки. Немногие игроки ростом 206 см могут приносить очки своей команде с помощью пик-н-ролльных передач исключительного качества, которые Дёмин с успехом раздаёт в каждом матче. По ходу сезона он также добился большого прогресса в завершении атак и защите, чем помог BYU выиграть пять встреч подряд и укрепить репутацию колледжа накануне «Мартовского безумия».

В то же время, по мнению аналитика, проблемы Егора с бросками из-за дуги (27%) и с линии штрафных (65%), неспособность обыграть защитников на дриблинге, экстремальная склонность к потерям и периодические психологические провалы делают его выбор на драфте не таким очевидным для большинства команд НБА. То, как 18-летний игрок проявит себя в важнейших играх BYU, вероятно, сыграет значительную роль в оценке его долгосрочных перспектив. К слову, Виктор Лахин, прекрасно проявляющий себя в последних матчах за Университет Клемсон, в список не попал. Другой же российский центровой Влад Голдин, вытащивший Университет Мичигана в топ-25 американских студенческих команд, оказался только на 93-й позиции.

Тренер МБА-МАИ и автор телеграм-канала Coach Sorokin Евгений Сорокин даёт несколько иную оценку игре Дёмина. Он выделяет два наиболее заметных аспекта, вселяющих большой позитив в его будущее в профессиональном баскетболе. Первое: эффективные действия под экстремальным давлением (равный счёт, решающие моменты, концовки игровых отрезков, окончание матчей). Второе: принятие не по годам взрослых и взвешенных баскетбольных решений.

Кроме как совокупностью классического баскетбольного образования вкупе со здоровой уверенностью в себе, иначе и не объяснить принятие верных решений даже в не самых простых ситуациях, – заключает Сорокин.

С одной стороны, «экстремальная склонность к потерям и периодические психологические провалы», а, с другой – «эффективные действия под экстремальным давлением». Сколько людей…

Как было сказано ранее, скоро состоится главное событие сезона NCAA – «Мартовское безумие». Это отличная возможность для Дёмина проявить свои лидерские качества и закрепить за собой высокое место в мок-драфте. Правда, нужно учитывать, что нередко первые номера лотереи проваливаются, а на авансцену выходят проспекты, выбранные во втором раунде. Например, лучший баскетболист современности – Никола Йокич.