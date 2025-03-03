Серена Уильямс стала совладелицей клуба WNBA

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс стала совладелицей канадской команды «Торонто Темпо», которая выступает в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

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