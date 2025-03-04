Гомельский назвал лучших игроков НБА, которые умеют действовать без мяча

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые лучше всего действуют без мяча.

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«Таких игроков много. Почти в каждой команде такие есть. Я бы обратил внимание на Джейлена Брауна, Джимми Батлера, Кавая Леонарда, Домантаса Сабониса. Но мне больше всех нравится Спенсер Динвидди», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Недавно Гомельский ответил на вопрос болельщика по поводу 26-летнего словенского разыгрывающего клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича.