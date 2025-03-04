«Локомотив-Кубань» нанес поражение «Енисею» в Единой лиге

4 марта в Красноярске на стадионе «Арена-Север» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Енисей» и «Локомотив-Кубань». Красноярские баскетболисты уступили краснодарским со счётом 83:95 (26:16; 27:25; 13:23; 17:31).

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Наиболее результативным игроком в составе хозяев стал Виктор Сандерс, набравший по ходу матча следующие цифры в свою статистику: 21 очко, четыре подбора, шесть передач при одной потере.

У «Локомотива-Кубань» лучшим стал Патрик Миллер, на счету которого 16 очков, семь подборов, девять передач, два перехвата при четырёх потерях.