Леброн Джеймс первым в истории набрал 50000 очков за карьеру в НБА

Леброн Джеймс установил историческое достижение.

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Первый бросок форварда «Лейкерс» в матче с «Новым Орлеаном» позволил ему преодолеть планку в 50000 очков за карьеру в НБА по совокупности регулярных сезонов и плей-офф.

Джеймс лидирует по результативности в обеих категориях, перед матчем он шел с показателями в 41837 и 8162 очка соответственно.

Звездный форвард опережает Карима Абдул-Джаббара, который занимает вторую строчку, почти на 6 тысяч очков (44,149).

Джеймс набирает 26,1 очка, 8,2 подбора и 8,1 передачи в среднем в 27 играх в 40-летнем возрасте.